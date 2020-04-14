Gizli servis virüse karşı!

New York Times, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın, tüm dikkatini dış tehditlerden önce koronavirüs mücadelesine yöneltip, ulaşılması zor tıbbi malzemeleri temin ettiğini yazdı.

ABD merkezli “New York Times” gazetesi, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın son dönemde tüm dikkatini koronavirüsle mücadeleye yönelttiğini ve ülkenin en büyük tehdit olarak gördüğü İran’ın artık ikinci planda kaldığını yazdı. İsrail’de Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’da koronavirüs tespit edilirken, ardından Mossad Başkanı Yossi Cohen ile İsrail Ulusal Güvenlik Kurulu Başkanı Meir Ben Shabbat ve Sağlık Bakanlığı’ndan bazı üst düzey yetkililer karantinaya girmişti.

Mossad Başkanı Cohen’in, Sağlık Bakanı Litzman ile bir araya geldiğinin anlaşılması üzerine, gizli servisin, son dönemde Sağlık Bakanlığı’yla yoğun ilişkide olduğu ve koronavirüsle mücadelede ön plana çıktığı ortaya çıkmış oldu. Habere göre, Mossad, koronavirüs kriziyle mücadele eden İran’ı artık acil güvenlik tehdidi olarak belirlemiyor.

KRİZİ ÖNLEDİ

New York Times’a göre tüm ülkeler tıbbi malzeme temini için müthiş bir rekabetteyken, İsrail de bu konuda geri kalmak istemiyor ve Mossad da, tıbbi malzeme tedariğinde önemli girişimlerde bulunuyor. İsrail’in tıbbi malzemeleri hangi ülkelerden temin ettiği açıklanmasa da, Kanal 12’ye konuşan bir Mossad yetkilisi, bazı durumlarda teşkilatın diğer ülkelerin önceden sipariş ettiği ürünleri satın aldığını kabul etti. Mossad’ın tıbbi malzeme temini için özel bir askeri üssü Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettiği öne sürülüyor.

İsrail’de koronavirüs ülkede görüldüğünden bu yana 11 bin vaka tespit edilirken ölü sayısı 103 oldu. Mossad’ın bu bağlamda ülkede ciddi bir tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmasına izin vermediği ifade ediliyor.

İSRAİL’DE YİNE SEÇİM İHTİMALİ!

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakının, “birlik hükümeti” kurulması için iki hafta daha süre verilmesi yolundaki talebini reddetti. Rivlin’in bu açıklaması sonrasında Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakının, ortak hükümet kurmak için süresi dün gece sona ermiş oldu. Gantz ile Netanyahu’nun anlaşamamaları halinde, Rivlin’in, koalisyonu kurma görevini İsrail Meclisi’ne verebileceği ifade ediliyor. Ülkenin bu yıl içinde 4. kez seçime gitmesi de bir diğer olasılık.