GKK BÜTÇESİ KOMİTEDE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 423 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesini onayladı.

Görüşmeye GKK Mali Şube Bütçe Müdürü Binbaşı Erdoğan Yel de katıldı.

Bütçe oy birliğiyle kabul edildi.GKK bütçesiyle ilgili konuşan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, GKK’nın ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Taçoy, Güney Kıbrıs’ta savunma gücü neyse KKTC’de de onun sağlanması gerektiğini söyledi.

Olası bir anlaşmada garantörlerin adadan ayrılmasıyla GKK’nın mütekabiliyet gücünün çok önemli olacağını söyleyen Taçoy, bunu yasal çerçeveye sokmanın önemine işaret etti.

Gerek teçhizat gerek mühimmat olarak yeterli noktada olunması gerektiğini söyleyen Taçoy, bu konuda gerekli planlamaların yapılmasının önemine de değindi.UBP Milletvekili Dursun Oğuz, Güney Kıbrıs’ın savunmaya harcadığı bütçeye işaret etti.

Oğuz, GKK’nın hizmet şemasının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.Dünyada profesyonel ordu yapısına dönüş yaşandığına işaret eden Oğuz, KKTC’de de benzeri bir dönüşüm olduğunu anlattı.

Oğuz, profesyonel askerliğe geçiş için kadro sıkıntılarının çözülmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, GKK’nın Kıbrıs Türk halkının öz savunma gücü olduğunu belirtti.

Akansoy, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması sürecinde GKK yetkililerinin olumlu bir tutum içinde çalıştığını dile getirdi.

Kırbıs etrafında bulunan doğal gaz kaynakları dolayısıyla yaşanan gerilime işaret eden Akansoy, KKTC’nin de Kıbrıslı Türklerin de bulunan kaynakta hakkı olduğunu belirtti.

Akansoy, Kıbrıs Rum tarafının silahlanma girişimleri olduğunu, KKTC’nin elbette kendini koruyacağını, adanın huzur ve güven adası olması için çalışacağını ancak yanlışa yanlışla cevap vermemek gerektiğini söyledi.

KKTC’nin ambargolar altında bir ülke olduğunu dile getire Akansoy, bu şartlar altında istenen ekonomik seviyeye ulaşmanın mümkün olmadığını kaydetti.

“Kendi kendimizi yönetmek için önce ekonomik kapasitemiz hazır olsun” yaklaşımını doğru bulmadığını dile getiren CTP Milletvekili Asım Akansoy, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın KKTC vatandaşı olmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, GKK’nın sadece askerlik değil, sınır ve liman güvenliği konusunda da çalışmalar yürüttüğünü anlattı. UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise GKK’nın kadro ve teşkilat yasalarının düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, araç, gereç ve silah konusunda da GKK’nın olması gereken yere çekilmesi gerektiğini anlattı.

GKK Mali Şube Bütçe Müdürü Binbaşı Erdoğan Yel de konuşmasında, yapıcı konuşmalar nedeniyle komite üyelerine teşekkür etti.

GKK’nın faaliyet alanlarına işaret eden Yel, bu faaliyetlerin ilgili yasalarla kural altına alındığını kaydetti.

GKK’nın modernizasyonunun önemine işaret eden Yel, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

GKK’nın 24 saat esasında ülke savunması gibi ciddi bir faaliyet yürüttüğüne işaret eden Yel, GKK’nın ihtiyaçlarının giderilmesi için yasama anlamında gerekenin yapılacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından GKK Bütçesi oylandı ve 423 milyon TL olarak oy birliğiyle onaylandı.

