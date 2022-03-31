Göç yolunda üç kuşa insan darbesi! Kimi zehirlendi, kimi tüfekle vuruldu…

Göçmen kuşların Afrika'dan yola çıkıp Akdeniz'i aştıktan sonraki ilk durağı olan Antalya sahillerinde üç üzücü olayla karşılaşıldı. İnsan kaynaklı nedenlerle kara karınlı kum kuşunun tek bacağını kaybettiği, saz delicesinin zehirlendiği, ibibiğin de tüfekle vurulduğu görüldü.

İlkbaharın habercisi’ göçmen kuşların Afrika ve güneydeki ülkelerden kuzeye göç dalgası sürüyor. Türkiye’deki kuş gözlemcileri de bu türleri fotoğraflayabilmek ve kuşların korunması için toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla çalışmalar yapıyor, kamplar kuruyor. Birçok kuş gözlemcisi ve doğasever, göç döneminde yaralı kuşlar için yardıma koşarken, yaralanmaları ve ölümlerindeki en büyük neden de yine insan kaynaklı oluyor…

TEK BACAKLA BİNLERCE KİLOMETRE GİTMİŞ

Afrika ve güney ülkelerden yola çıkıp, Akdeniz’i aştıktan sonra yorgun düşen birçok göçmen kuş türünün ilk durağı ve dinleme noktası Antalya’da, son birkaç günde üç üzücü olayla karşılaşıldı.

Manavgat ilçesi Denizkent sahilindeki Kuş Gözlem Kampı’nda kuş gözlemcisi Tamer Yılmaz, tek bacağını kaybeden ve bu halde binlerce kilometre yol katedip, Türkiye’ye ulaşan kara karınlı kum kuşunu görüntüledi.

(FOTO: DHA)

Tamer Yılmaz, “Bir bacağı maalesef yoktu. Yeni olmadığını düşünüyorum çünkü herhangi bir kan veya taze yara görüntüsü olmadığı gibi yeni haline bir nebze de olsa alışmış görünüyordu. Muhtemelen insanların bıraktığı tel, misina, ağ gibi atıklara takılıp, bir süre sonra ayağını kaybetmiş olabilir. Çevreye verdiğimiz zararların aslında başka canlıların hayatını ne kadar zorlaştırdığını düşünmeli ve ona göre davranmalıyız. Kuşlar özellikle göç yollarında, beslenme ve üreme alanlarında her geçen gün daha zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sulak alanların kirletilmesi, kurutulması, çevresel atıklar bunların başlıca sebepleri” diye konuştu.

Zehirlendiği belirlenen saz delicesini un kurduyla besleyip, antibiyotik verildi. (FOTO: DHA)

Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, “Ağız içinde solgunluk ve pis koku geldiği için zehirlenmesinden şüphelendik. Kursağının boş olması nedeniyle un kurduyla besleyip, antibiyotik yaptım sonrasında Tamer Bey, DKMP ekiplerine haber verdi. Ekipler, kamp alanından kuşu aldı ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Şu anda kendine gelmiş durumda. Bir-iki gün bakımı yapılıp, tekrar doğaya salınacak. Yırtıcı bir tür. Zehirlenmiş fare veya kuş ya da tarım ilacına bulaşmış bir leşi yemiş olabilir dolayısıyla insan kaynaklı bir sebep olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

İBİBİK TÜFEKLE VURULMUŞ

Yine Manavgat’ta tüfekle vurulmuş ibibik ise yaralı bulundu.

(FOTO: DHA)

Gökçe Coşkun, kuşu bulan Musa Sağlam’ın kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, “Tüfekle ateş edilmiş ve vücuduna saçma isabet ederek, yaralanmış. DKMP ekipleriyle irtibat kurarak tedaviye alınması sağlandı. İlkbaharın gelişiyle ibibikleri dört gözle bekledik. Onları görüp, izlemekten mutlu olmayacak ve üstüne silahla vuracak saf kötülük barındıran insanların olması beni kahrediyor” diye konuştu.

(DHA)