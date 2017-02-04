GÖÇER TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI

İskele’de meydana gelen trafik kazasında Tahir Ören’in ölümünden, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralanmasından sorumlu tutulan Sıtkı Göçer aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa-Karpaz anayolunda meydana gelen trafik kazasında İbrahim Aytekin’in ağır yaralanmasına, Tahir Ören’in ise ölümüne neden olan sürücü Sıtkı Göçer, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu başkasının ölümüne neden olma”, “Tehlikeli sürüş” ve “Dikkatsiz sürüş” suçlamalarıyla 1 haftadır tutuklu bulunan zanlı Göçer aleyhindeki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Polis soruşturmasını tamamladı

Olayın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Derviş Çimer, 28 Ocak tarihinde saat 01:40’da, Mağusa – Karpaz anayolu 16- 17. kilometreleri arasında, Orkhids Hotel yakınlarında zanlı Sıtkı Göçer’in yönetimindeki MH 717 plakalı van araç ile Mağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru 65 km sürat tahdidi bulunan yolda 65 kilometreyi aşkın bir hızla seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucunda o esnada aynı istikamete doğru yol kenarında atık asfalt içerisinde yaya olarak yürümekte olan İbrahim Aytekin ile Tahir Ören’e çarptığını anımsattı. Kaza sonucunda Tahir Ören’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Çimer, İbrahim Aytekin’in ise ağır yaralandığını söyledi. Çimer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Aytekin’in durumunun iyiye gittiğini ancak hala hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Çimer, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sıtkı Göçer’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 15 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Yargıç İnan, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. İnan ayrıca zanlının sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.

Havadis