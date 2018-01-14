GÖÇMENKÖY ŞAH FIRINI’NDA YANGIN
Bu sabah saat 08:15 sıralarında...
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Lefkoşa’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Göçmenköy Şah Fırınında, saat 08:15 sıralarında bir yangın meydana geldi.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 08:15 sıralarında, fırınlara mazot püskürten “brolürün” sıkışması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu 3 adet fırın, işletmenin çatısı yanarken; diğer bölümler ise çıkan isten zarar gördü.
Polis yangınla ilgili soruşturmasına devam ediyor.
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