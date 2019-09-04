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GÖÇMENKÖY-TAŞKINKÖY FASTİVALİ BAŞLIYOR

GÖÇMENKÖY-TAŞKINKÖY FASTİVALİ BAŞLIYOR

11. Uluslarası Göçmenköy Taşkınköy Festivali bu akşam başlıyor

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Festivali çeşitli etkinliklere başlıyor.

Festivale 4 farklı ülke ayrıca Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ile ülke genelinden farklı derneklerin ekipleri katılacak.

Festivalde Halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de gerçekleştirilecek.
7 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk etkinliği İlhak Nurluoöz anısında Göçmenköy Taşkınköy Belgeselinin gösterimi olacak.

Etkinlik bu gece saat 19.30’da GÖÇTAŞ Dernek Lokali’nde yer alacak.

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