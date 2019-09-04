GÖÇMENKÖY-TAŞKINKÖY FASTİVALİ BAŞLIYOR

Festivali çeşitli etkinliklere başlıyor.

Festivale 4 farklı ülke ayrıca Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği ile ülke genelinden farklı derneklerin ekipleri katılacak.

Festivalde Halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de gerçekleştirilecek.

7 Eylül’e kadar devam edecek festivalin ilk etkinliği İlhak Nurluoöz anısında Göçmenköy Taşkınköy Belgeselinin gösterimi olacak.

Etkinlik bu gece saat 19.30’da GÖÇTAŞ Dernek Lokali’nde yer alacak.