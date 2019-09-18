Göğsünü ısırıp...

Tuvalet sırasında kadının göğsünü ısırdı

Bir çocuk annesi kadın gece kulübünün tuvaletindeki sırada başka bir kadının göğüs ucunu ısırdı.

İngiltere'nin Preston şehrinde yaşayan Shannon Balshaw isimli kadın fiziksel zarar vermekten ve saldırıdan suçlu bulundu.

İngiltere'nin Preston şehrinde yaşayan Shannon Balshaw isimli kadın fiziksel zarar vermekten ve saldırıdan suçlu bulundu.

İngiltere'nin Preston şehrinde yaşayan Shannon Balshaw isimli kadın fiziksel zarar vermekten ve saldırıdan suçlu bulundu.

Olanlar için çok üzgün olduğunu belirten genç anne, 'Sonuç ne olursa olsun kızların özrümü kabul etmelerini umuyorum' dedi.

Mahkemenin duyurduğuna göre, Hastane mağdurun “meme ucunu kaybedebileceğini” söyledi.

Saldırıya uğrayan kadının meme uçlarının asimetrik kaldığı ve sıyrıklar olduğu belirtildi.

Ayrıca mağdurun hepatit C aşısı olmak zorunda kaldığı da bildirildi.

Mağdur kadın mahkemede, “Zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissetmiyorum eski halime dönmem zaman alacak. Olduğuma geri dönmem biraz zaman alacak.Emzirebilecek miyim? Bu benim gibi genç bir insan için ömür boyu sürecek bir yara" açıklamasını yaptı.