Göğüs dekoltesine yorum yağdı! "Yine çatlayacaklar"

Gülben Ergen dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle takipçilerinin dikkatini çeken Gülben Ergen katıldığı ödül töreni için siyahın asaletine sığındı. Gülben Ergen yine iddialı bir göğüs dekoltesi tercih etmişti. Ergen'in bu seçimine takipçilerinden beğeni yağdı.

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle son günlerde dikkat çeken Gülben Ergen takipçilerini ikiye bölmüştü. Birbirine benzer tarzda seçimler yapan Ergen'e "Modacını değiştir sana yakışmıyor tarzın bu değildi" yorumları yağmıştı.

Gülben Ergen geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Siyahlar içinde olan Ergen'in tercihi yine göğüs dekoltesinden yana oldu. Tanju Babacan imzalı kıyafet Ergen'in hayranlarından tam puan aldı. Gülben Ergen'in hayranları "Yine çatlayacaklar" yorumlarında bulundu.

Ergen ödül töreninde de İzzet Yıldızhan'a gönderme yaparak "Kimsenin kimsenin giyimine karışmadığı iyi yıllar dilerim" dedi.

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