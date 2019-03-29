GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 29 Mart 2019
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