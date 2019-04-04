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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerdn orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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