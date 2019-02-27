GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK!
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre ;
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutul sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, sağanak yağmur, 27 Şubat 2019
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