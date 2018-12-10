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  3. GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. 
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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