GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısı başlaması beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, Cuma gece yarısına kadar yer yer etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi yaptığı açıklamada, beklenen sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.