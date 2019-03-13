GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.