GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : KKTC, 15 Mart 2019, hava durumu, hava nasıl olacak, sağanak yağmur
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