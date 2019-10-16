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  3. GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. 

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