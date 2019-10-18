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  3. GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmoasferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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