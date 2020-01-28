GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTc, hava durumu, sağanak yağmur, 28 Ocak 2020
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