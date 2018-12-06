GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR VE FIRTINA GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında fırtına olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, 6 Aralık 2018, fırtına, sağanak yağmur, uyarı, hava durumu
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