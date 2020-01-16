Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Dikkat!

A+A-

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.