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  3. GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. 

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