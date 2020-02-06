GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.