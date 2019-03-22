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GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE GELİŞME!

GÖKHAN NAİM CİNAYETİNDE GELİŞME!

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili önemli gelişme!

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Polis Basın Subaylığı, Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olay ile bağlantılı olarak A.O.Ş. (E-33) ve A.F. (E-27) tutuklandı.

Tutukluların, bugün gün içinde mahkemeye çıkarılacaklar belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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