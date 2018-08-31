Gökhan Özen'in acı günü
Gökhan Özen'in acı günü
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Şarkıcı Gökhan Özen'in 78 yaşındaki babası Osman Nuri Özen, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.
Gökhan Özen, 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için Bakırköy'de sahnedeyken babası Osman Nuri Özen’in vefat haberi, sanatçının ekibine ulaştı.
Acı haberi sahneden indiğinde öğrenen Gökhan Özen, sahne sonrası konser alanından kendi aracı ile Ankara'ya gitti.
Makine Yüksek Mühendisi Osman Nuri Özen, bugün cuma namazının ardından Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Etiketler : Gökhan Özen, babası, vefat, Osman Nuri Özen
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