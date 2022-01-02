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  3. Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı

Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı

Golf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı

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Direksiyon başına geçen orangutanın son derece ciddi bir edayla golf arabası sürdüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

İlk olarak Reddit üzerinden paylaşılan, daha sonra ise tüm sosyal medya platformlarında yayılan videoda bir orangutanın ciddi bir tavırla uzun süre direksiyon salladığı görülüyor.

Sosyal medya kullanıcıları videoyu alıntılayıp yeniden paylaşarak çok sayıda komik paylaşımda bulunuy

 

 

Sputnik Türkiye 

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