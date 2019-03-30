Gomis bombası!

Eski Sportif Direktör Cenk Ergün, “Gomis, İstanbul’u çok seviyor. Bir gün geri dönmek istiyor. Bu, kısa sürede olmayacak ama bana ‘İkimiz de Galatasaray’a dönse’ diyor” itirafında bulundu.

Sarı-kırmızılıların eski Sportif Direktörü Cenk Ergün, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis hakkında konuşan Ergün, "Gomis'le sık sık görüşüyorum. Gomis, İstanbul'u çok seviyor. Gomis'in içinde mutlaka bir gün Türkiye dönme arzusu var. Henüz bunun için erken. Gomis arada bana şakayla söyler; 'Sen de ben de Galatasaray'a dönsek' diye... Ben şu anda Gomis'in Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Cenk Ergün,Trabzonspor'da başarılı bir grafik çizen Ekuban içinse menajeriyle herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Ergün, Galatasaray ile Başakşehir'in ise şampiyonluk şanslarının eşit olduğunu dile getirdi.