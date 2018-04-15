GÖNÜLLERDE YAŞAYACAK
Münevver Bereketligil damar hastalığı nedeniyle 48 yaşında sevenlerine veda etti
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Melin DOBRAN
Limasol Türk Kooperatif Bankası Müdürlerinden olan Münevver Bereketligil, beklenmedik bir zamanda sevenlerine veda etti.
Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Bereketligil, damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çevresinde tanınmış ve sevilen bir sima olan Bereketligil’in zamansız vedası büyük bir üzüntü yarattı.
Haspolat’ta yaşayan 48 yaşındaki Bereketligil, evli ve bir çocuk annesiydi.
Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde gözyaşları dinmedi. Bereketligil’in cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. (diyalog)
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