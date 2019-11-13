GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ, SUÇUNU KABUL ETTİ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer, dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer’in araçta şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından yapılan aramada şoför koltuğunda 100 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Raif Yıldırımer’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.



2 gün tutuklu bekleyecekler

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.