"GÖNÜLLÜ İFADE VERMEDİM!"

Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u 5 bıçak darbesiyle öldüren sanık Özgür Okumuş, mahkemede yeminli şahadet verdi...

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında ve herkesin gözü önünde 5 bıçak darbesiyle öldüren sanık Özgür Okumuş’un, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017 ile 3 Ocak 2018 tarihinde verdiği yeminli şahadeti, dün İddia Makamı adına duruşmayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in istintakı ile sona erdi. Sanık Okumuş, şahadeti ve istintakı boyunca mahkeme huzurunda emare olarak bulunan ve gönüllü olduğu iddia edilen ifadenin gönüllü olmadığı savundu.

“Sorulan sorulara cevap verdim ama ifade nitelikli değildi”

Sanık Özgür Okumuş, kendisinin hiç gönüllü ifade vermediğini, sadece Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ın bir kaç sorusuna cevap verdiğini ancak verdiği cevapların ifade niteliğinde olmadığını söyledi. Sanık Okumuş, gönüllü olduğu iddia edilen ifadenin kendisine hiç okunmadığını ve Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ın kendisine “Sen ne söylediysen yazdık” dediğini ileri sürerek, 18 Nisan 2017 tarihinde yazılanı ne okuyacak ne de ifade yazacak durumda olmadığını savundu. Gönüllü olduğu iddia edilen ifadede kendisine ait olmayan beyanların yer aldığını iddia eden sanık Okumuş, ifadede yer alan bıçak ile ilgili kısımları kendisinin beyan etmediğini söyledi. İfadede “Burcu Yemen Kahvesine gelmeden gidip mutfaktan yeşil saplı et bıçağı aldım” ifadelerinin yer aldığını söyleyen sanık Okumuş, kendisinin böyle bir ifade vermiş olsaydı “Burcu geldi, mutfağa gidip bıçak aldım” şeklinde ifade vereceğini savundu. Sanık Okumuş, o anda bıçağın tasvirini yapacak durumda olmadığını, o bıçağın kendisi için basit bir bıçak olduğunu ve kendisinin kasap olmadığını belirtti.

İstintak sırasında tansiyon yükseldi

Sanık Özgür Okumuş, yeminli şahadetinin bitmesinin ardından dün İddia Makamı adına duruşmayı yürütülen Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz tarafından sıkı bir istintaka tabi tutuldu. İstintak sırasında ise zaman zaman tansiyon yükseldi. İldeniz, sanık Özgür Okumuş’a 17 Nisan 2017 tarihinde Burcu Okumuş ile buluştuklarında Burcu Okumuş’tan telefonu kendisine vermesini isteyip istemediğini sorduğunda sanık Okumuş, telefonu Burcu Okumuş ile ortak kullandıkları için telefonu aldığını söyledi.

Sanık Okumuş’a, Burcu Okumuş’un telefonunda uygunsuz resimler veya cinsel içerikli mesajlar görüp görmeğini soran İldeniz, bu hususu Burcu Okumuş ile konuşup konuşmadığını da sordu.

Sanık Okumuş ise telefonda bazı fotoğraflar ve mesajlar gördüğünü ve rahatsız olduğunu söyleyerek, 18 Nisan 2017 tarihinde kahvaltıdan sonra sakince bu konuyu Burcu Okumuş ile konuşma niyetinde olduğunu, ancak Burcu Okumuş’un sürekli olarak kendisinden telefonu istediği için telefonu verdiğini ve bu konuyu ona sorduğunu anlattı. Burcu Okumuş’un ilk önce inkar ettiğini söyleyen sanık Okumuş, daha sonra ise kabul ettiğini belirtti.

Sanık: Trajikomiktir ki doğruları söyleyen tek kişi sadece benim

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık Özgür Okumuş’a, mahkemede doğruları anlatmayarak doğruları söylemeyen sanık profili çizdiğini iddia etti.

Sanık Okumuş ise bu iddiaya yanıt olarak “Trajikomiktir ki burada doğruları söyleyen tek kişi sadece benim. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum” şeklinde cevap verdi. İldeniz, yine sanık Okumuş’a doğruları söylemediğini, mahkeme huzurundaki gönüllü ifadenin taammüden adam öldürme suçunun kanıtı olduğunu çünkü ifadede bıçaktan bahsettiğini iddia etti. Sanık Okumuş ise tüm iddiaları reddetti.

Duruşma 19 Ocak tarihine ertelendi

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, istintakın bitmesinin ardından duruşma içinde duruşmaya devam edilmek üzere davayı 19 Ocak tarihine erteledi.

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