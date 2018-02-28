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Gönüllülerden O isim elendi!

Gönüllülerden O isim elendi!

Gönüllülerden O isim elendi!

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SMS OYLAMASINDA GİZEM ADAYA VEDA ETTİ
 
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi sorusu da yanıt buldu. Survivor 2018'nin 27 Şubat Salı akşamı yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylaması sonuçlarına göre kimin elendiğini açıkladı. Gönüllüler takımından elemeye çıkan isimler Birsen Bekgöz, Gizem Kurtulan, Cumali Akgün ve Ramazan Kalyoncu'ydu. SMS oylamasının sonuçlarına göre bu hafta Survivor adasına veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.
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