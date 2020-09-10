Gönyeli Belediyesi Covid19 tedbirlerini güncelledi

Gönyeli Belediyesi, artan Covid-19 vakaları karşısında aldığı ek tedbirleri açıkladı. Belediye Basın Bürosuna yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Benli, özellikle toplu alanlarda maske, hijyen, mesafe kurallarına uyulması çağrısı yaptı ve özellikle restoran ve kafe denetimlerini arttıracaklarını kaydetti. 65 yaş üzeri kişilere yönelik koruma programının devam ettiğini ifade eden Benli yurttaşların kendilerini güvende hissetmesi için belediyenin tüm imkânlarını seferber etmeye hazır olduğunu söyledi.

TEDBİRLER

Açıklamaya göre toplu kullanılan mekanlarda öncelikle restoran ve kafelere yönelik hijyen ve mesafe denetimlerinin arttırılacak; Sosyal Aktiviteler Merkezi’nde yüz yüze etkinlikler 1 Ekim tarihinde kadar durduruldu, ancak etkinlik programı içerisinde bazı kurslar online olarak devam edecek; Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu 1 Ekim’e kadar kapatıldı; Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde oyun alanı ve parklar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Açıklamada ayrıca kurallara uymayan işyerlerinin uyarılacağı gerekirse mühürleneceği kaydedildi.