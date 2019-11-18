GÖNYELİ ÇEMBERİ VE ALTINBAŞ IŞIKLARI ARASINDAKİ YOLU KULLANACAKLAR DİKKAT!
Dikkat!
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Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Gönyeli Çemberi ve Altınbaş petrol ışıkları arasında Gönyeli istikametine doğru olan çift şeritli yol üzerinde banket genişletme çalışmaları yapılacağından dolayı çift şeritli yolun tek şeridi trafik akışına kapatılmıştır.
Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
Etiketler : Gönyeli Çemberi, Altınbaş petrol ışıkları, yol, trafiğe kapanma
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