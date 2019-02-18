GÖNYELİ ÇEMBERİNE ÇIKTI!

Halkın sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, Gönyeli çemberi üzerine çıktıktan sonra olay yerinden kaçtı

Gönyeli çemberinde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası, hasarla atlatıldı. Kaza saat 02:30 raddelerinde meydana geldi. Meçhul sürücü, seyretmekte olduğu yolun sonuna sola virajlaşan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak gidiş ve gelişi ayıran refüje çarptıktan sonra yoluna devam edip Gönyeli çemberi üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmadı.



