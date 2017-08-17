GÖNYELİ İMAMI TUTUKLANDI

KKTC’de bir süredir yürütülen FETÖ’ye yönelik operasyonlar paniğe yol açtı. Örgütün propagandasını yapan kitapları yok etmeye çalışırken tutuklanan iki astsubayın ardından cami imamı da yakalandı

Suna ERDEN

KKTC’de yürütülen FETÖ/PDY’e yönelik operasyonlar örgüte ait argüman bulunduranları paniğe soktu. Gazimağusa’da iki astsubayın örgütle bağlantılı kitapları kuyuya atmalarının ardından Lefkoşa’da da benzer bir olay yaşandı. Ortaköy’de bir alış veriş merkezinde bulunan geri dönüşüm kafesine örgüte ait kitapları atan Gönyeli Camisi imamı zanlı Zübeyir Ahmet Çokaklı yakalandı. Çolaklı’nın attığı kitapların sayfaları arasında kendisine ait evrakları unuttuğu belirtildi. Gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

EVRAKLARI UNUTUNCA YAKALANDI

Lefkoşa- Ortaköy’de, bir alışveriş merkezinde bulunan geri dönüşüm kafesinde, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasadışı cemiyet olarak ilan edilen FETÖ/PDY Terör Örgütüne ait propaganda nitelikli bir takım kitapların bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gönyeli Camisi imamı zanlı Zübeyir Ahmet Çokaklı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. FETÖ soruşturmasını yürüten Polis Müfettiş Muavini İsa Sevindik, 14 Ağustos saat 12.30 sıralarında, Ortaköy’de bir alışveriş merkezinde bulunan geri dönüşüm kafesinde, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasadışı cemiyet olarak ilan edilen FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün propagandasını yapan nitelikte birçok kitap bulunduğunu söyledi. Polis, konunun polise aktarılması üzerine başlatılan soruşturmada kitaplar arasında zanlı Zübeyir Ahmet Çokaklı adına düzenlenmiş evraklar bulunduğunu belirterek, zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Müfettiş Muavini İsa Sevindik, zanlının kitapların kendisinin attığını itiraf ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin araştırılacağını belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

İMAM, “KİTAPLAR BENİM DEĞİL”

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verirken söz hakkı alan zanlı, kitapları kendisinin attığını, ancak kitapların kendisinin olmadığını, görev yaptığı Gönyeli camisine bırakılan kitaplar arasından ayıkladığını öne sürdü. Zanlı bazı kitapların ise şuanda hayatta olmayan annesinin okuduğu Zaman Gazetesi’nin armağanı olan dini kitaplar olduğunu söyledi. Zanlı Çokaklı, hiçbir şekilde FETÖ ile alakası olmadığını, kendisini evde bekleyen eşi ve küçük kız çocuğu olduğunu ifade ederek, “Suçsuzum. Evime gitmek istiyorum” dedi.

POLİS AÇIĞA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ PDY) olarak isimlendirilen oluşuma yönelik KKTC’de başlatılan ikinci operasyonda 9 Ağustos tarihinde tutuklanan Polis Memuru Abdullah Köse ve imam Tarkan Bay hakkında yürütülen polis soruşturması tamamlandı. Mesele ile ilgili daha önce tutuklanan Fadime Köse ve Emine Göbekçi ise mesele ile bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldı. Gazimağusa'da dün teminat için mahkemeye çıkarılan zanlılar 5 biner TL nakdi, KKTC vatandaşı 2'şer kefilin imza edeceği 100'er bin TL’lik kefalet senedi karşılığında serbest bırakılmalarına karar verildi. Zanlıların yurt dışına çıkışı yasaklanırken, Polis memuru Abdullah Köse’nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRECEK, KANITLAR İNCELENECEK

FETÖ operasyonunda tutuklanan zanlıların evinde yapılan aramada zanlı Bay’ın kirasındaki evin ambarında FETÖ-PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in yazdığı 40 adet kitap, Gülen’in yazmadığı ancak örgütü anlatan 22 kitap, evin diğer kısımlarında ise örgüt propagandasına yönelik 34 cd bulunmuştu. Ayrıca Tarkan Bay’ın Lefkoşa’da bulunan evinde ise FETÖ propagandası yapan 2 kitap, nur cemaati hakkında bilgilerin bulunduğu bazı kitaplar emare olarak alınmıştı. Zanlı polis Abdullah Köse’nin evinde de üçü uçaksavar mermisi olmak üzere 4 adet mermi, bunun yanında 6 adet mermi çekirdeği ve kovan parçaları ele geçirilmişti. Operasyonda zanlı Köse’ye ait evraklar bulunan 2 çantaya, ekranı kırık tablet, el yazısı olan ajandalara, görev yaptığı birimde ise bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash belleğe el konulmuştu. Mahkemeye çıkarılan zanlılar teminata bağlanırken soruşturmanın süreceği açıklandı.

Star Kıbrıs