Gönyeli ve Yenikent’in tamamındaki enerji sorunu 4 Şubat’a kadar çözülecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Gönyeli ve Yenikent bölgelerinde yaşanan elektrik sorunları ile ilgili açıklama yaptı…

Yenikent ve Gönyeli bölgelerinde yaşanan enerji sorunlarının aşılması amacıyla geçtiğimiz hafta KIBTEK yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunularak gerekli çalışmaların başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, özellikle en yaygın ve uzun süreli kesintilerin yaşandığı mahallelerde çalışmaların sonuçlandığı ve kesintilerin son bulduğu belirtildi.

Açıklamada, Soylu SokakÜlkü Sokak,Menekşe Sokak, Kuğu Sokak, Nisan Sokak, Tomurcuk Sokak,Ege Sokak, Petek Sokak, İpek yolu Sokak,Okyanus Sokak,İşlek Sokak ve Emek Sokak’ta yük sıkıntısı kaynaklı kesintilerin önlendiği ifade edildi.

Bölgenin tamamının enerji sorununun 04 Şubat Cuma gününe kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, “Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Opel arası orta gerilim kablo kazı işleri başlamış olup Cuma gününe kadar tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca Gönyeli içinde orta gerilim kablo döşeme işlemi başlamış ve perşembeye kadar tamamlanması beklenmektedir. Hava muhalefetine bağlı olarak aksamalar da yaşanabilir” denildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da yaptığı açıklamadaKıbtek ekiplerinin yoğun çalışmalar sonucunda, takvimlendirildiği gibi arıza giderimine ve ek hat tesis edilmesi çalışmalarına devam ettiğini belirterek, belirtilen bölgelerin hat takviyesinintamamlandığını kaydetti.

Gönyeli ve Yenikent bölgelerinin elektrik sorununun olağanüstü bir noktada olduğunu belirten Atun, “Bölgenin altyapı yatırımları ne yazık ki, geçtiğimiz dört yılda ihmal edilmiş ve bu noktaya varılmıştır. Bölgede güncelliğini kaybetmiş yetersiz bir altyapı söz konusudur. Bu kötü durumdan süratli bir şekilde kurtulacağız. KIB-TEK ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Kalan bölgelerde sorunun tam olarak giderilmesi için de daha önceki duyurumuzda ifade ettiğimiz üzere gibi birkaç günlük bir zamana ihtiyaç kalmıştır” ifadelerini kulandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, yeni hükümetin oluşması ve seçim yasaklarının da kalkmasıyla çok süratli şekilde sistemin dağıtım kalitesinin artırılması için yüksek kapasiteli trafo yatırımı yapılmak üzere ihale yapılacağını ve bölge halkının kalıcı olarak kesintisiz ve kaliteli elektriğe kavuşacağını belirtti.

Atun, halka göstermiş olduğu sabır, anlayış ve işbirliği için teşekkür etti.