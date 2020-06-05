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Gönyeli'de 2 genç ölü bulundu

Gönyeli'de 2 genç ölü bulundu

25 ve 20 yaşlarında

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Gönyeli'de, Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E) ve 20 yaşındaki Naser Sabri İsmail Sharqawi (E) misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulundu. Ürdünlü 2 gencin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsilerinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Polis, gençlerin cesetlerinin bulunduyğu Ayza Apartmanı'nda incelemelerine devam ediyor.

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