Gönyeli'de 2 genç ölü bulundu

Gönyeli'de, Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E) ve 20 yaşındaki Naser Sabri İsmail Sharqawi (E) misafir olarak kalmakta oldukları dairede ölü olarak bulundu. Ürdünlü 2 gencin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsilerinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Polis, gençlerin cesetlerinin bulunduyğu Ayza Apartmanı'nda incelemelerine devam ediyor.