Gönyeli’de araç yangını!
Gönyeli’de araç yangını!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 14.45 sıralarında, Gönyeli’de Benli Gıda önlerinde, Uysal Tunçelli yönetimindeki FZ 141 plakalı salon araçta seyir halinde bulunduğu sırada elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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