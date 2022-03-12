Gönyeli’de araç yangını!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 11.35 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik akşamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangına duyarlı vatandaşlar yangın söndürme cihazları ile müdahale etmelerinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.