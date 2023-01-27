Gönyeli’de “Derin Zula Operasyonu”

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Derin Zula Operasyonu” kapsamında bir miktar uyuşturucu bulundu ve bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, H.G.S.’nin (E-27) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler ile içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet öğütücü bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de hintkeneviri

Girne’de de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.O.O.’nun (E-30) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

TAK/BRT