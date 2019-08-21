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  3. GÖNYELİ'DE GÜPEGÜNDÜZ ARABA ÇALDILAR!
GÖNYELİ'DE GÜPEGÜNDÜZ ARABA ÇALDILAR!

GÖNYELİ'DE GÜPEGÜNDÜZ ARABA ÇALDILAR!

Şok olay!

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Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Gönyeli'de aracının çalındığını bildiren vatandaş sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu

Ayşe Arifoğlu'na ait MS 812 Plakalı Mercedes marka araç bugün Gönyeli Kırnı Piliçleri önünden çalınmıştır.  Aracın sahibi sosyal medya hesabından aracın çalınma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmış ve ACİL yardım istemiştir.  

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