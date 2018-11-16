GÖNYELİ'DE İŞ KAZASI!

Gönyeli’de dün saat 15.00 sıralarında 36 yaşındaki Recep Demir inşaattan düşerek yaralandı.

Polisten alınan bilgeye göre, Gönyeli’de Yeşilada arsaları üzerinde bulunan yapımı devam eden inşaattan düşen 36 yaşındaki Recep Demir yaralandı. Recep Demir'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.