GÖNYELİ'DE UFO!

Gönyeli’de boş bir arazi içerisinde atıl vaziyette duran depo, uzaylıların bölgeye indiği izlenimi veriyor.

Gönyeli’de bir arazi içerinde bulunan ve görüntüsü UFO’ya benzeyen depo görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Uzun zamandan beri aynı yerde çürümeye terkedilen deponun içerisinde geçmişte tahıl (silo yerine kullanılan) saklandığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar görüntüsü ile büyük dikkat çeken eski silonun, Gönyeli Belediyesi tarafından daha görünür bir yere taşınarak değerlendirilmesinin güzel bir adım olacağı konusunda hemfikir.

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