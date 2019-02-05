GÖNYELİ'DE UYUŞTURUCU!

Gönyeli’de uyuşturucu madde bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı.Gönyeli’de dün B.G.Ç.’nin (E-23) evinde polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gram madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 elle sarılmış sigara izmaritiyle bir hassas terazi bulundu.Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre B.G.Ç. tutuklandı.