GÖNYELİ'DE YANGIN!

YANGIN

27.10.2018 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde bulunan Erdoğan ÖZTÜRK ve Kemal ÖZTÜRK’ün kullanımında bulunan depo içerisinde, Erdoğan ÖZTÜRK’ün bakır kabloları temizlemek için ateş yaktığı sırada meydana gelen yangın sonucu depo içerisinde bulunan muhtelif eşyalar kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.