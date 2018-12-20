GÖNYELİ'DE YOL EYLEMİ

Güzelyurt Eylem Komitesi, Gönyeli’de inşaatı ara emriyle durdurulan alt ve üst geçidin trafik ve ulaşımda yarattığı mağduriyeti protesto etmek için eylem düzenledi.

Güzelyurt’tan araçlarıyla eylem yerine gelen vatandaşlar, üst geçidin bulunduğu noktada “Mahkemeler Bağımsız Vatandaş Mağdur” ve “Gecikmiş Adalet Adalet Değildir” pankartları açarak, yolla ilgili kararın bir an önce verilmesini ve yolun yeniden çift şerit olarak trafiğe açılmasını talep etti.

Güzelyurt Eylem Komitesi adına hazırlanan basın açıklamasını Mehmet Güneş okudu. Güneş, yaşamını yitiren gazeteci Raif Özgüren’e de Allah’tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

“SİYASİ DEĞİL İNSANİ”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaklaşık bir yıldır Gönyeli Alt Geçit Projesi nedeniyle bu noktada kapalı olan Güzelyurt-Lefkoşa çift şerit yolunun ulaşımda halkımıza yaşattığı sıkıntılara dikkat çekmek için burada toplandık. Burada yapmış olduğumuz eylem siyasi değil insani bir eylemdir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların yanında yolun kapalı olması ambulansların seyrini de geciktirmektedir.

Burada kimseyi suçlamaya gelmedik. Buraya bu ülkenin sahipsiz olmadığını, vatandaşlar olarak en iyi hizmeti almaya hakkımız olduğunu hatırlatmaya geldik. Ancak bir yolun bir yıla yakın kapalı olmasını görüp bu konuda gerekli girişimleri yapmayan yetkililer, görev ve yetkilerini ihmal ediyorlarsa suçları vardır.

Gönyeli Alt Geçit Projesi’nin mahkeme ara emriyle durdurulduğunu da biliyoruz. Peki ara emri ile ilgili olarak mahkemenin kararı bir yıl daha uzarsa bu halk bir yıl daha mı bekleyecek? Bu noktada yolun yeniden trafiğe açılması için bağımsız mahkemeleri, Ulaştırma Bakanlığı’nı ve Gönyeli Belediyesi’ni en erken zamanda gerekli girişimleri yapmaya davet ediyoruz.