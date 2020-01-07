GÖNYELİ'NİN ACI KAYBI!
Gönyeli, sembollerinden birini daha kaybetti
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Gönyeli’nin tanınmış simalarından 64 yaşındaki Ömer Coşkun Sertyürek dün sabah 08.00’de evinde aniden rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. Gönyeli’de sevilen bir kişi olan Sertyürek’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Sertyürek’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gönyeli kabristanlığına defnedilecek. Öte yandan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de Sertyürek’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Benli, “Gönyeli sembollerinden birini daha kaybetti. Işıklarda uyu Ömer Usta” dedi.
Etiketler : Gönyeli, acı kayıp, Ömer Coşkun Sertyürek
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