Google arama motoru çöktü
Google arama motoru çöktü
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Dünyada en çok kullanılan internet arama motoru Google, ABD ve Avrupa'nın bazı bölümlerinde kullanıcılarına hizmet veremedi.
DownDetector isimli internet sitesinin yaptığı habere göre Google akşam saatlerinde ABD ve Avrupa’da belirli lokasyonlarda kullanıcılarına erişim sorunu yaşattı.
İnternet sitesinin paylaştığı habere göre, Google’a haritadaki renkli alanlarda bir süre ulaşılamadı.
Google DNS servisinden kaynaklandığı düşünülen erişim sorunları nedeniyle Google’a binlerce hata raporu gönderildiği bildirildi.
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