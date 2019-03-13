Google Chrome'da gece modu nasıl etkinleştirilir?

En yaygın tarayıcılardan biri olan Google Chrome, Gece Modu özelliğini yayınladı. Peki Chrome'da Gece Modu'na nasıl alınır, detaylar haberimizde.

Uygulamalarda Gece Modu bir süredir hayatımızda var. Ekranın parlaklığından şikayetçi kişiler genelde Twitter gibi destekli uygulamaları Gece Modu'nda kullanıyor.

Buna yönelik bir adım atan Google chrome da yeni güncellemesiyle Gece Modu'nu aktif etti.

Peki nasıl yapılır?

Chrome kısayoluna sağ tıklayın ve özellikler seçeneğine tıklayın.

Hemen ardından açılan penceredeki ‘Hedef’ bölümünde uzun bir adres bulunacak. Bu adresin sonuna --enable-features=WebUIDarkMode --force-dark-mode ekleyin. Fakat chrome.exe’den sonra boşluk bırakmayı unutmayın.

Uygulamayı yeniden başlatın ve karşınızda Gece Modu aktif bir Google Chrome.

Fakat şöyle de bir durum var; Çoğu site bu Gece Modu'nu desteklemiyor. Yani hangi sitede işe yarayacak ne işe yarayacak bu Gece Modu izleyip göreceğiz.