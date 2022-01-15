Google Covid önlemlerini sıkılaştırdı: Test zorunlu

Google, Covid-19 nedeniyle yeni çalışma prosedürleri için hazırlıklara başladı. Şirket, ofise gelen çalışanların haftalık Covid-19 testi yaptırmalarını istiyor.

CNBC’nin haberine göre; Google, ABD ofislerinden birine giden herkesin negatif Covid-19 testine sahip olması gerektiğini bildirdi. Çalışanlarla paylaşılan notta şirketin baş sağlık görevlisi Karen DeSalvo, düzenli olarak ofise giden çalışanların haftalık olarak test edilmesi gerektiğini, çalışanlardan aşı durumlarını bildirmelerini ve kapalı alanda cerrahi maske takmaları istendiğini söyledi.

Google sözcüsü Lora Lee Erickson, The Verge’e, yeni ve geçici bir Covid-19 politikasının uygulanmaya başladığını ve bu doğrultuda da ABD’deki çalışma ofislerine erişen herkesin önce yakın zamanda negatif bir Covid-19 testi almasının beklendiğini doğruladı.

Erickson, Google’ın tam zamanlı çalışanlara ve sözleşmeli çalışanlara BioIQ’nun PCR tabanlı nazal sürüntü testleri aracılığıyla evde ücretsiz testler sunduğunu söyledi. Bloomberg’in haberine göre de bu hafta tam zamanlı çalışanların Cue Health’in sadece birkaç dakika içinde sonucu verdiği moleküler testlerine de erişebildiğini bildirdi.

Değişiklikler, Covid-19 vakalarının ülke genelinde artması ve Omicron varyantının yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu yeni politikalar, Google’ın aralık ayından itibaren çalışanların aşı olmalarını veya izne ayrılmaya ve sonunda kovulma riskine maruz kalmalarını gerektiren yönergelere ekleniyor.

Covid önlemlerini artıran tek şirket Google değil; bu hafta Meta da çalışanlara yönelik sağlık politikalarını artırdı ve mart ayı sonunda ofise dönen herkesin ek doz aşı almasını şart koştu.

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