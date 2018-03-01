GOOGLE MAPS'TE KORKUTAN GÖRÜNTÜ!

Google'ın popüler harita servisi Google Maps'i adeta alt üst eden "hayalet avcıları" Meksika'da bu garip görüntüyle karşılaştı. "Avcılara" göre bu görüntü "hayaletlerin" varlığına dair bir kanıt...

İlginç görüntü Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yakalandı. Görüntüde, garaj önünde duran kırmızı otomobilin arkasında “hayaletimsi” bir kız figürü görülüyor.

Hayalet olduğu iddia edilen küçük kızın kameraya bakıyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ancak herkes, görüntüdeki kızın hayalet olduğu konusunda aynı görüşü paylaşmıyor. Youtube’a da yüklenen görüntüyü izleyen internet kullanıcıları, videodaki “kızın” aracın önündeki pencereye asılmış bir oyuncak bebek ya da poster olabileceğini söylüyor.