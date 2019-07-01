'Google Mesajlar' için beklenen özellik geldi

Google Mesajlar uygulaması, yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte AR desteğini de ardına alacak.

Google'ın popüler mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar, yeni sürümünde pek çok farklı özelliği bir arada sunacak. Ancak dikkat çeken en önemli yenilik Instagram'da ve Snapchat'te yaygın bir şekilde kullanılan AR filtrelerinin uygulamaya dahil edilecek olması.

Kullanıcılar bu sayede uygulamayı kullanırken çeşitli AR filtrelerini kullanabilecek, arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Böylece Google Mesajlar uygulamasının Facebook başta olmak üzere Snapchat, Instagram, iMessage ve Messenger'dan geri kalır yanı kalmayacak.

Uyuglama ile kullanıcılar yüzünü ve arka plan üzerinde farklı katmanlar oluşturabilecek, efektler uygulayabilecek. Google net bir tarih paylaşmış olmasa da, sunulacak bu yeniliklerin birkaç ay içinde kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.